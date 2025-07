Severo rimprovero nei cruciverba: la soluzione è Strigliata

STRIGLIATA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Strigliata? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Strigliata.

Perché la soluzione è Strigliata? Severo rimprovero si traduce in italiano con strigliata, ovvero un rimprovero acceso e deciso rivolto a qualcuno per correggere comportamenti sbagliati. È un modo energico di chiedere a una persona di migliorare o di comportarsi meglio, spesso accompagnato da parole dure o un tono severo. La strigliata serve a mettere in riga chi si è comportato male, evidenziando l'importanza di una disciplina ferrea.

Hai trovato la definizione "Severo rimprovero" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

