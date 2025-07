Serve per dosare le medicine nei cruciverba: la soluzione è Contagocce

Home / Soluzioni Cruciverba / Serve per dosare le medicine

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Serve per dosare le medicine' è 'Contagocce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTAGOCCE

Curiosità e Significato di Contagocce

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Contagocce, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Contagocce? Contagocce è uno strumento usato per dosare con precisione le medicine liquide, come sciroppi o gocce. La sua forma permette di versare piccole quantità senza sprechi o errori. Il nome deriva dal fatto che si conta gocce, facilitando un’assunzione corretta e sicura delle medicine. È un alleato indispensabile per chi vuole dosare con attenzione ogni singola goccia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si usa per dosare certe medicineSi usa per dosare medicineServe vini con il maritoServe per l abboccamentoQuello di parole serve per spiegarsi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Contagocce

Se "Serve per dosare le medicine" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

G Genova

O Otranto

C Como

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E A I N R E I R G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RAGIONIERE" RAGIONIERE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.