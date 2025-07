Lo è sempre la solfa nei cruciverba: la soluzione è Solita

SOLITA

Curiosità e Significato di Solita

La parola Solita è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Solita.

Perché la soluzione è Solita? Solita indica qualcosa che è consueto, abituale o che si ripete spesso. È usata per descrivere situazioni, comportamenti o cose che non sorprendono perché fanno parte della routine quotidiana. Quando si dice la solfa è sempre quella, si sottolinea che nulla cambia e tutto rimane invariato nel tempo. In sintesi, essere soliti significa essere abituati a una determinata condizione.

Come si scrive la soluzione Solita

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo è sempre la solfa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

