CHIAVETTA

Perché la soluzione è Chiavetta? Una chiavetta è un piccolo dispositivo USB che si collega alle porte del computer, permettendo di trasferire dati in modo semplice e rapido. Pensala come una chiave digitale; inserendola nel PC, puoi copiare, condividere o salvare file senza complicazioni. È uno strumento pratico e compatto, ideale per portare con sé documenti e immagini ovunque tu vada.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Se è USB entra nella porta del PC", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

V Venezia

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

