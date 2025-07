Ritirato in un angolo nei cruciverba: la soluzione è Appartato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ritirato in un angolo' è 'Appartato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APPARTATO

Curiosità e Significato di Appartato

La soluzione Appartato di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Appartato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Appartato? Appartato indica qualcosa o qualcuno che si trova lontano dal caos e dalla folla, in un angolo tranquillo o isolato. È spesso usato per descrivere luoghi riservati o momenti di intimità, dove ci si può riflettere o stare in silenzio. In sostanza, significa ritirato in un angolo, offrendo un senso di calma e privacy, perfetto per chi cerca relax o isolamento.

Come si scrive la soluzione Appartato

Hai trovato la definizione "Ritirato in un angolo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

