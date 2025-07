Quello di Nottingham è acerrimo nemico di Robin Hood nei cruciverba: la soluzione è Sceriffo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quello di Nottingham è acerrimo nemico di Robin Hood' è 'Sceriffo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCERIFFO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Sceriffo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sceriffo? Il sceriffo è il funzionario incaricato di far rispettare la legge in un'area, spesso rappresentato come l'antagonista di Robin Hood. A Nottingham, il temuto sceriffo si scontra con il famoso fuorilegge, simbolo di giustizia popolare. Questa figura incarna l'autorità e il controllo, spesso opposta ai valori di libertà e solidarietà rappresentati da Robin Hood.

Hai davanti la definizione "Quello di Nottingham è acerrimo nemico di Robin Hood" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

