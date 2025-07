Purché, a condizione che nei cruciverba: la soluzione è A Patto Che

Home / Soluzioni Cruciverba / Purché, a condizione che

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Purché, a condizione che' è 'A Patto Che'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

A PATTO CHE

Curiosità e Significato di A Patto Che

Approfondisci la parola di 9 lettere A Patto Che: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è A Patto Che? A patto che è un'espressione usata per indicare una condizione necessaria affinché qualcosa avvenga o sia valido. Significa a condizione che o a meno che non si soddisfi questa richiesta. Si utilizza spesso in accordi o promesse, sottolineando che un'azione dipende dal rispetto di una certa condizione. In breve, rappresenta un impegno legato a una specifica clausola da rispettare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una condizione del contrattoCondizione opposta a divertimento ed entusiasmoPuò seguire il purchéCondizione di uguaglianzaLa condizione del sub che s immerge senza bombole

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione A Patto Che

Se "Purché, a condizione che" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

C Como

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O U C A C S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASTUCCIO" ASTUCCIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.