Passato, come un mese o un anno nei cruciverba: la soluzione è Scorso

Home / Soluzioni Cruciverba / Passato, come un mese o un anno

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Passato, come un mese o un anno' è 'Scorso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCORSO

Curiosità e Significato... La soluzione Scorso di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scorso per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Scorso? Scorso indica qualcosa che è passato, come un mese o un anno ormai concluso. È usato per riferirsi a un periodo di tempo che si è già concluso, spesso in modo recente. Ad esempio, il mese scorso può essere detto anche il mese scorso. È una parola utile per parlare di momenti già trascorsi, sottolineando il loro passato e la loro fine.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il decimo mese dell anno in breveGiorno mese e annoIl decimo mese dell anno abbreviazioneCompletare un atto con giorno mese e annoMunire dell indicazione di giorno mese e anno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Passato, come un mese o un anno" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

O Otranto

T N A U M I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TSUNAMI" TSUNAMI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.