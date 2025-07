Opposto all autentico nei cruciverba: la soluzione è Snaturato

SNATURATO

Curiosità e Significato di Snaturato

Perché la soluzione è Snaturato? Snaturato indica qualcosa che ha perso la sua essenza originale, diventando artificiale o deformato rispetto a com'era in origine. È spesso usato per descrivere un cambiamento che snatura l'autenticità di una cosa, un comportamento o una qualità. Insomma, quando qualcosa è snaturato, ha subito una trasformazione che ne altera profondamente l'identità, rendendolo diverso da come dovrebbe essere.

Come si scrive la soluzione Snaturato

Se "Opposto all autentico" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

N Napoli

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O T A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATONO" ATONO

