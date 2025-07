Nino commediografo siciliano nei cruciverba: la soluzione è Martoglio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nino commediografo siciliano' è 'Martoglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARTOGLIO

Curiosità e Significato di Martoglio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Martoglio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Martoglio? Martooglio è un termine che si riferisce a un commediografo siciliano, noto per le sue opere teatrali divertenti e satiriche. Originariamente, il nome deriva da un personaggio di tradizione popolare, simbolo di comicità e ingegno. Questa parola rappresenta quindi un artista del teatro, capace di mescolare umorismo e critica sociale, contribuendo alla cultura teatrale siciliana e italiana.

Come si scrive la soluzione Martoglio

La definizione "Nino commediografo siciliano" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

