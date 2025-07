Nei musei è spesso guidata nei cruciverba: la soluzione è Visita

VISITA

Curiosità e Significato di Visita

Vuoi sapere di più su Visita? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Visita.

Perché la soluzione è Visita? Visita indica l'atto di recarsi in un luogo, come un museo, per conoscerlo e apprezzarne le opere o le attrazioni. È un gesto di curiosità e scoperta, che permette di vivere esperienze culturali e arricchire la propria conoscenza. Quindi, ogni volta che si esplora un museo, si compie una visita, un viaggio nel patrimonio artistico e storico.

Come si scrive la soluzione Visita

La definizione "Nei musei è spesso guidata" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

I Imola

S Savona

I Imola

T Torino

A Ancona

