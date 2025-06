Lo è il tipo molesto da cui è difficile liberarsi nei cruciverba: la soluzione è Attaccaticcio

Lo è il tipo molesto da cui è difficile liberarsi

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Lo è il tipo molesto da cui è difficile liberarsi' è 'Attaccaticcio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATTACCATICCIO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Attaccaticcio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Attaccaticcio.

Perché la soluzione è Attaccaticcio? Attaccaticcio è un termine colloquiale che indica una persona fastidiosa e insistente, spesso difficile da mandare via o ignorare. È qualcuno che si aggrappa con insistenza, creando disagio e difficoltà nel liberarsi dalla sua presenza. Insomma, un vero e proprio tipo molesto che si attacca senza mollare, rendendo complicato il distacco. Un modo colorito per descrivere chi dà fastidio in modo persistente.

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

O A N O G E L Mostra soluzione



