La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Liquore d erbe della Val d Aosta' è 'Genepì'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GENEPÌ

Curiosità e Significato di Genepì

Vuoi sapere di più su Genepì? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Genepì.

Perché la soluzione è Genepì? Il Genepì è un liquore tradizionale della Val d'Aosta, realizzato con piante di genepì (Artemisia genipi), conosciuto per il suo aroma intenso e aromatico. Questo distillato rappresenta un simbolo della cultura alpina, apprezzato sia come digestivo che come elemento di convivialità. La sua storia affonda le radici nelle antiche tradizioni di montagna, rendendolo un autentico tesoro locale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tipico liquore d erbe della Val d AostaLa particolare coppa di legno tipica della Val d AostaIl dialetto franco-provenzale della Val d AostaStazione turistica della Val d AostaTipico liquore della Valle d Aosta

Come si scrive la soluzione Genepì

Hai davanti la definizione "Liquore d erbe della Val d Aosta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

P Padova

Ì -

