La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le rigature delle zebre' è 'Strie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRIE

Curiosità e Significato di Strie

La soluzione Strie di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Strie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Strie? Le strie sono le linee o fasce di colore che attraversano il manto delle zebre, creando il loro caratteristico schema a righe bianche e nere. Questi motivi unici non solo servono a confondere i predatori, ma aiutano anche le zebre a riconoscersi tra loro. Un esempio affascinante di come la natura giochi con il colore per adattarsi all’ambiente.

Come si scrive la soluzione Strie

Se "Le rigature delle zebre" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

E Empoli

