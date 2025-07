Le loro bacche sono la base di un noto alcolico nei cruciverba: la soluzione è Ginepri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le loro bacche sono la base di un noto alcolico' è 'Ginepri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GINEPRI

Curiosità e Significato... La parola Ginepri è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ginepri.

Perché la soluzione è Ginepri? Il ginepro è un arbusto o piccolo albero da cui si raccolgono le bacche, utilizzate per aromatizzare diversi liquori, tra cui il famoso gin. Queste bacche, ricche di oli essenziali, conferiscono il caratteristico sapore alle bevande alcoliche e sono amate anche in cucina per le loro proprietà aromatiche. In sostanza, il ginepro è la chiave del gusto di tanti drink e piatti tradizionali italiani.

G Genova

I Imola

N Napoli

E Empoli

P Padova

R Roma

I Imola

