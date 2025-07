L indugio di chi ora concede e ora rifiuta nei cruciverba: la soluzione è Tiremmolla

TIREMMOLLA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Tiremmolla, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tiremmolla? Tiremmolla è un'espressione dialettale italiana che indica il fare o dire qualcosa con decisione, senza esitazioni, anche se ci sono incertezze o timori. È come prendere coraggio e andare avanti, lasciandosi alle spalle le paure o i dubbi. In sostanza, rappresenta il gesto di affrontare una situazione con determinazione, anche quando le cose non sono completamente chiare o facili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un modo di dire oraOggi di buon oraL ora che si attendeFoto 2 Una gita a 4767 Trieste il termine ora in disuso indica l arca di un porto riservata alle piccole barche|Si studia durante l ora di italiano

T Torino

I Imola

R Roma

E Empoli

M Milano

M Milano

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

