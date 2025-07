L avanzo della divisione nei cruciverba: la soluzione è Resto

RESTO

Curiosità e Significato di Resto

Approfondisci la parola di 5 lettere Resto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Resto? Il resto della divisione rappresenta ciò che rimane quando un numero non si divide perfettamente per un altro. È come il pezzo di torta che avanza dopo aver distribuito le fette uguali. In matematica, indica la parte residua che non può essere suddivisa ulteriormente senza frazionare. Comprendere il concetto di resto aiuta a risolvere problemi di divisione e a capire meglio i numeri.

Come si scrive la soluzione Resto

Se ti sei imbattuto nella definizione "L avanzo della divisione", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

