Intenzione nei cruciverba: la soluzione è Proposito

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Intenzione' è 'Proposito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROPOSITO

Curiosità e Significato di Proposito

La parola Proposito è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Proposito.

Perché la soluzione è Proposito? Intenzione indica il desiderio o l’obiettivo che si ha nel cuore, ciò che si vuole realizzare o ottenere. È il motivo che spinge a un'azione, un proposito che guida le scelte. Conoscere l'intenzione aiuta a capire le vere motivazioni dietro un comportamento, consentendo di agire in modo più consapevole e mirato. In definitiva, è il proposito che dà senso alle nostre azioni quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Deliberata intenzioneSi dicono con l intenzione di far ridereDanneggiare con intenzioneClassica costruzione del verbo latino che esprime intenzione nell immediato futuro traducibile con stare perScopo intenzione

