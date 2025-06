In palestra si cura il proprio nei cruciverba: la soluzione è Fisico

FISICO

Perché la soluzione è Fisico? FISICO si riferisce al corpo umano e alla sua salute. È ciò che ci permette di muoverci, affrontare le sfide quotidiane e sentirci in forma. Prendersi cura del proprio fisico significa adottare uno stile di vita equilibrato, con esercizio e attenzione all'alimentazione. In palestra, si cura il proprio fisico per mantenersi in salute e migliorare il benessere complessivo.

F Firenze

I Imola

S Savona

I Imola

C Como

O Otranto

