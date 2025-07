Il registro aperto a tutti i partecipanti alla cerimonia nei cruciverba: la soluzione è Libro Delle Firme

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Il registro aperto a tutti i partecipanti alla cerimonia' è 'Libro Delle Firme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIBRO DELLE FIRME

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 15 lettere Libro Delle Firme, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Libro Delle Firme? Il libro delle firme è un documento aperto a tutti i partecipanti a un evento, dove ognuno può lasciare il proprio nome e firma. È spesso usato in occasioni ufficiali o cerimonie per registrare la presenza di ospiti e invitati, creando così una traccia tangibile della partecipazione. Un modo semplice e tradizionale per testimoniare chi ha preso parte all'evento.

Hai trovato la definizione "Il registro aperto a tutti i partecipanti alla cerimonia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

