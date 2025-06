Il fiume dell Abruzzo che attraversa Pescasseroli nei cruciverba: la soluzione è Sangro

SANGRO

La soluzione Sangro di 6 lettere

Perché la soluzione è Sangro? Il Sangro è un fiume che attraversa l'Abruzzo, passando per Pescasseroli, e sfocia nel Mare Adriatico. È uno dei principali corsi d'acqua della regione, noto per la sua bellezza naturale e il ruolo fondamentale nell'ecosistema locale. Attraverso paesaggi montani e campagne, il Sangro rappresenta un elemento di grande importanza storica e ambientale per l'Abruzzo.

