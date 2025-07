I corpi geometrici... resistenti nei cruciverba: la soluzione è Solidi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I corpi geometrici... resistenti' è 'Solidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLIDI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Solidi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Solidi.

Perché la soluzione è Solidi? I corpi geometrici resistenti sono figure solide con volume e forme definite, come cubi, sfere e cilindri. La parola solidi indica proprio queste forme compatte e durevoli, spesso studiate in geometria e ingegneria per analizzare strutture e materiali. Sono fondamentali per capire come si comportano gli oggetti nello spazio e nelle costruzioni quotidiane. In sostanza, i solidi sono le forme che occupano spazio e resistono alle forze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Corpi geometrici resistentiCorpi geometrici ben piantatiDuri e resistentiCaratterizza i corpi con temperatura costanteDilata i corpi

