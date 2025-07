Entrata in carica, installata nei cruciverba: la soluzione è Insediata

INSEDIATA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Insediata? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Insediata.

Perché la soluzione è Insediata? Insediata indica qualcosa che è stata collocata o sistemata in modo stabile e definitivo, come un'installazione o una posizione stabilmente assunta. Si usa spesso per descrivere persone, cose o istituzioni che hanno preso ufficialmente il loro ruolo o sede. È come dire che qualcosa è entrata in funzione o è stata ufficialmente sistemata, pronta a svolgere la sua funzione.

Una sostanza che dà la carica
Entrata accesso
La responsabilità di una carica
Particella elettrica carica negativamente
La frase aggiunta a una battuta nell entrata in scena con cui l attore cerca l applauso

I Imola

N Napoli

S Savona

E Empoli

D Domodossola

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

