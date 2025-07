È ricca di fecola nei cruciverba: la soluzione è Patata

PATATA

Curiosità e Significato di Patata

Approfondisci la parola di 6 lettere Patata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Patata? La parola si riferisce a un ortaggio molto diffuso in cucina, noto per la sua polpa bianca e farinosa. È ricco di fecola, ovvero amido, che la rende ideale per preparazioni come purè, gnocchi e zuppe. La patata è versatile, nutriente e presente in molte tradizioni culinarie italiane, rappresentando un ingrediente fondamentale e apprezzato in tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Patata

Hai davanti la definizione "È ricca di fecola" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

