La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È Nevada in Andalusia e in California' è 'Sierra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIERRA

Curiosità e Significato di Sierra

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sierra più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sierra.

Perché la soluzione è Sierra? Sierra indica una catena montuosa, spesso imponente e suggestiva, come le Sierra Nevada in Spagna e negli Stati Uniti. Il termine deriva dallo spagnolo e richiama le alte vette che dominano il paesaggio, offrendo scenari spettacolari e ambienti naturali unici. Un nome che evoca avventure, natura selvaggia e panorami mozzafiato, perfettamente adatto a descrivere queste maestose catene di montagne.

Come si scrive la soluzione Sierra

Hai davanti la definizione "È Nevada in Andalusia e in California" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

I Imola

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E T I S T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESTINTI" ESTINTI

