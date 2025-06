Donne di Aleppo nei cruciverba: la soluzione è Siriane

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Donne di Aleppo' è 'Siriane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIRIANE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Siriane? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Siriane.

Perché la soluzione è Siriane? Le Donne di Aleppo sono le donne siriane di questa storica città, simbolo di resilienza e speranza in un contesto di conflitto. La parola SIRIANE rappresenta proprio queste donne forti, che affrontano sfide quotidiane con coraggio, portando avanti tradizioni e speranze per un futuro migliore. Un esempio di forza femminile che ispira in ogni parte del mondo.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Donne di Aleppo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

