MERITORIA

Curiosità e Significato di Meritoria

Perché la soluzione è Meritoria? Meritoria indica qualcosa o qualcuno che merita riconoscimento o apprezzamento per le proprie qualità, sforzi o risultati. È usata per descrivere azioni nobili o comportamenti degni di stima, evidenziando il valore e l'impegno dimostrato. In sintesi, si riferisce a ciò che è degno di ricompensa o elogio, valorizzando chi si distingue positivamente in modo sincero.

Come si scrive la soluzione Meritoria

Hai davanti la definizione "Degna di ricompensa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D E O R D F R Mostra soluzione



