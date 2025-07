Da quello che cresce lungo il Nilo si fa il papiro nei cruciverba: la soluzione è Giunco

Home / Soluzioni Cruciverba / Da quello che cresce lungo il Nilo si fa il papiro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Da quello che cresce lungo il Nilo si fa il papiro' è 'Giunco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIUNCO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Giunco: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Giunco? Il giunco è una pianta acquatica che cresce lungo fiumi e laghi, come il Nilo, ed è noto per essere la materia prima del papiro, un antico supporto di scrittura. Questa pianta, con i suoi steli sottili e flessibili, ha accompagnato l'uomo fin dall'antichità, diventando simbolo di comunicazione e cultura. È un esempio di come la natura fornisca strumenti fondamentali alla nostra storia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si fa lungo le stradeLo si fa lungo le stradeSi fa anche con le capsuleChi la conosce sa come si faSi fa a un botteghino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Da quello che cresce lungo il Nilo si fa il papiro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

I Imola

U Udine

N Napoli

C Como

O Otranto

Y P T A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PATTY" PATTY

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.