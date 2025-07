Contrite per il male fatto nei cruciverba: la soluzione è Pentite

Home / Soluzioni Cruciverba / Contrite per il male fatto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Contrite per il male fatto' è 'Pentite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENTITE

Curiosità e Significato di Pentite

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Pentite, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pentite? PENTITE indica il senso di rimorso e rammarico per un'azione sbagliata compiuta in passato. È il timore di aver fatto del male e il desiderio di rimediare, spesso accompagnato dal desiderio di cambiare comportamento. Essere pentiti significa riconoscere i propri errori e desiderare di migliorarsi, un passo importante verso il perdono e la crescita personale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dolgono del male fattoAlla = fatto maleAlla cioè fatto maleAlla fatto maleAlla vale a dire fatto male

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pentite

La definizione "Contrite per il male fatto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L C I L S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCIALLI" SCIALLI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.