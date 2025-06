Contemporanee attuali nei cruciverba: la soluzione è Odierne

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Contemporanee attuali' è 'Odierne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ODIERNE

Curiosità e Significato... La parola Odierne è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Odierne.

Perché la soluzione è Odierne? La parola odierne indica qualcosa che riguarda il tempo presente, le cose di oggi. È un termine usato per descrivere eventi, situazioni o caratteristiche che sono attuali e in corso, riflettendo il contesto contemporaneo. In sostanza, ci aiuta a parlare di ciò che accade ora, in questo preciso momento. Conoscere questa parola permette di comunicare in modo più preciso e aggiornato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Più che attualiAttuali di ZeccaFilm girato su avvenimenti molto attualiNei tempi attualiAttuali, d oggi giorno

O Otranto

D Domodossola

I Imola

E Empoli

R Roma

N Napoli

E Empoli

