La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Con le corna all inferno si può avere per capello' è 'Diavolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIAVOLO

Curiosità e Significato... La soluzione Diavolo di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Diavolo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Diavolo? Diavolo è un termine che indica una figura simbolica del male e della tentazione, spesso rappresentata con corna e zoccoli. Nella cultura popolare, si associa a personaggi maliziosi o ingannevoli, ma anche a concetti di passione e desiderio. La frase gioca sul doppio senso tra il male e la capacità di avere qualcosa per capello, sottolineando come a volte il diavolo possa nascondersi nei dettagli più piccoli.

Hai davanti la definizione "Con le corna all inferno si può avere per capello" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

O Otranto

