Come la voce debole nei cruciverba: la soluzione è Flebile

Home / Soluzioni Cruciverba / Come la voce debole

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come la voce debole' è 'Flebile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FLEBILE

Curiosità e Significato di Flebile

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Flebile, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Flebile? Flessibile descrive qualcosa che può piegarsi o adattarsi facilmente senza rompersi, come un elastico o un corpo agile. È usato anche in senso figurato per indicare una mentalità aperta e disponibile a cambiare idea o approccio. Essere flessibili aiuta ad affrontare le sfide con maggiore facilità e ad adattarsi alle situazioni in continuo mutamento, rendendo la vita più semplice e meno stressante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è la voce deboleCosì e la voce di chi gridaLo è la voce non chiaraArnoldo indimenticata voce del teatroEspresso a viva voce

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Flebile

Stai cercando la risposta alla definizione "Come la voce debole"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

L Livorno

E Empoli

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S R E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RESTO" RESTO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.