Ci si pensa a metà gita nei cruciverba: la soluzione è Ritorno

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci si pensa a metà gita

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ci si pensa a metà gita' è 'Ritorno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RITORNO

Curiosità e Significato di Ritorno

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ritorno più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ritorno.

Perché la soluzione è Ritorno? RITORNO indica il viaggio di ritorno verso casa o il punto di partenza, spesso pensato a metà di una gita o un’uscita. È quel momento in cui si riflette sul percorso fatto e si prepara il cuore a lasciare i ricordi alle spalle, per tornare alla quotidianità. In breve, rappresenta il ritorno a casa, sia fisico che emotivo, dopo un’esperienza vissuta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ci si va per vedere il CenacoloIl male di cui ci si consola facilmenteLa meta della nostra gita 4789 L AquilaIl braccio di cui ci si fida ciecamenteCi si iscrive a quella d attesa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ritorno

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ci si pensa a metà gita", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O B R N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROBIN" ROBIN

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.