BAFFI

Curiosità e Significato di Baffi

Perché la soluzione è Baffi? I baffi sono i peli che crescono sopra il labbro superiore, spesso considerati un tratto distintivo e di stile. Sono stati simbolo di eleganza, mistero e personalità in molte culture e epoche diverse. Dalí, famoso pittore surrealista, li portava come marchio di riconoscimento e carattere. In breve, i baffi rappresentano un modo di esprimere identità e originalità.

Come si scrive la soluzione Baffi

