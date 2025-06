Capanna di montanari nei cruciverba: la soluzione è Baita

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Capanna di montanari' è 'Baita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAITA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Baita: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Baita? La capanna di montanari è una piccola baita, un rifugio semplice e accogliente immerso tra le montagne, spesso usato dai pastori o escursionisti. È un luogo di tradizione e semplicità, ideale per ripararsi durante le gite in quota. Queste strutture rappresentano il cuore della vita rurale alpina e sono simbolo di convivialità e natura incontaminata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo schiavo reso celebre da una capannaIl Tom della nota capannaLa capanna dello romanzoLo sperone del Monte Rosa con la Capanna MargheritaCapanna russa

