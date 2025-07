Battisti si chiede come possa arginare il mare nei cruciverba: la soluzione è Scoglio

SCOGLIO

Curiosità e Significato di Scoglio

Approfondisci la parola di 7 lettere Scoglio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scoglio? Uno scoglio è un grosso masso o formazione rocciosa che si trova in mare, spesso vicino alla costa. Serve a proteggere le coste dall’erosione e dalle onde, agendo come una barriera naturale. In questo modo, lo scoglio aiuta a contenere il mare e a creare zone più calme e sicure per le spiagge e le attività marine. È un elemento fondamentale nell’ambiente marino costiero.

Come si scrive la soluzione Scoglio

Non riesci a risolvere la definizione "Battisti si chiede come possa arginare il mare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A I T L O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CIOTOLA" CIOTOLA

