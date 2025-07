Autore del romanzo Il padrino nei cruciverba: la soluzione è Mariopuzo

Home / Soluzioni Cruciverba / Autore del romanzo Il padrino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Autore del romanzo Il padrino' è 'Mariopuzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARIOPUZO

Curiosità e Significato di Mariopuzo

La parola Mariopuzo è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mariopuzo.

Perché la soluzione è Mariopuzo? Mario Puzo è lo scrittore statunitense famoso per aver creato il celebre romanzo Il padrino. La sua opera ha rivoluzionato il genere del crime e della narrativa americana, offrendo un’immagine intensa e complessa della mafia. Con il suo stile coinvolgente, Puzo ha portato sul grande schermo una saga indimenticabile, lasciando un’impronta duratura nella cultura pop. La sua influenza resta ancora forte oggi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L autore del romanzo E le stelle stanno a guardareL autore de romanzo Arancia meccanicaL autore del romanzo Il cappello a tre punteScrittore catanese autore del romanzo Gli ospiti di quel castelloIl Don autore del romanzo Rumore bianco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mariopuzo

Stai cercando la risposta alla definizione "Autore del romanzo Il padrino"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

P Padova

U Udine

Z Zara

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E C N R L E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LE CENERI" LE CENERI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.