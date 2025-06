Attivarsi per dar corpo ad una manifestazione di protesta nei cruciverba: la soluzione è Mobilitarsi

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Attivarsi per dar corpo ad una manifestazione di protesta' è 'Mobilitarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOBILITARSI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 11 lettere Mobilitarsi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mobilitarsi? Mobilitarsi significa attivarsi e organizzarsi per partecipare attivamente a una protesta o a una causa comune. È un modo per far sentire la propria voce, unire le forze e mostrare solidarietà su questioni importanti. Quando ci si mobilita, si trasmette il desiderio di cambiare qualcosa e di farlo insieme agli altri. È un gesto di impegno sociale e civico.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Attivarsi per dar corpo ad una manifestazione di protesta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

