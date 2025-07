Un arma con il filo su entrambe le parti della lama nei cruciverba: la soluzione è Pugnale

PUGNALE

Curiosità e Significato di Pugnale

Approfondisci la parola di 7 lettere Pugnale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pugnale? Il pugnale è un coltello corto e affilato, spesso con il filo su entrambe le parti della lama, pensato per colpi rapidi e precisi. Utilizzato sia come arma da combattimento che come strumento, ha origini antiche e si distingue per la sua forma compatta e maneggevole. È simbolo di difesa personale e in passato rappresentava anche un oggetto di status.

Come si scrive la soluzione Pugnale

Hai trovato la definizione "Un arma con il filo su entrambe le parti della lama" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

U Udine

G Genova

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

