La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Apparato che comprende stomaco e intestino' è 'Digerente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIGERENTE

Curiosità e Significato... La soluzione Digerente di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Digerente per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Digerente? Il termine digerente si riferisce all'apparato che include stomaco e intestino, responsabile della trasformazione del cibo in energia e nutrienti utili al nostro corpo. È un sistema fondamentale per la nostra salute, che lavora costantemente per assorbire ciò di cui abbiamo bisogno e eliminare le sostanze di scarto. Comprendere il suo funzionamento aiuta a prendersi cura del benessere quotidiano.

Hai trovato la definizione "Apparato che comprende stomaco e intestino" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

G Genova

E Empoli

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

C L O Z N A I



