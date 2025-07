App che riconosce brani musicali nei cruciverba: la soluzione è Shazam

SHAZAM

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Shazam, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Shazam? Shazam è un'applicazione che permette di identificare velocemente un brano musicale semplicemente ascoltandolo. Basta avvicinare il telefono alla sorgente audio, e in pochi secondi l'app riconosce titolo, artista e altre informazioni sulla canzone. Uno strumento utile per scoprire nuovi pezzi o ricordare titoli sfuggenti, diventato ormai un alleato quotidiano per gli amanti della musica.

S Savona

H Hotel

A Ancona

Z Zara

A Ancona

M Milano

