Altro nome dell ospedale nei cruciverba: la soluzione è Nosocomio

Home / Soluzioni Cruciverba / Altro nome dell ospedale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Altro nome dell ospedale' è 'Nosocomio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOSOCOMIO

Curiosità e Significato di Nosocomio

La parola Nosocomio è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nosocomio.

Perché la soluzione è Nosocomio? Il termine nosocomio è un sinonimo di ospedale, derivato dal greco e usato in italiano per indicare una struttura dedicata alla cura e al ricovero dei malati. È un modo più formale e meno comune per chiamare un grande centro sanitario. Conoscere questa parola permette di arricchire il proprio vocabolario e di capire meglio testi storici o formali legati alla medicina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Altro nome dell otariaAltro nome dell acciugaUn altro nome dell alcolismoL altro nome dell anguriaUn altro nome dell impiccato dei tarocchi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nosocomio

Hai trovato la definizione "Altro nome dell ospedale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

O Otranto

S Savona

O Otranto

C Como

O Otranto

M Milano

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L R A S O E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SORELLA" SORELLA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.