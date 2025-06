Volesse Iddio! nei cruciverba: la soluzione è Magari

MAGARI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Magari? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Magari.

Perché la soluzione è Magari? Magari è un'espressione italiana usata per esprimere desiderio o speranza, spesso con un pizzico di dubbio o sogno irrealizzabile. Può indicare un desiderio forte di qualcosa che si vorrebbe accadesse, ma che potrebbe essere difficile o improbabile. In breve, è un modo per manifestare un desiderio, sperando che si avveri, anche se si sa che potrebbe essere difficile.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Volesse Iddio!", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

G Genova

A Ancona

R Roma

I Imola

