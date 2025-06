Una riunione politica nei cruciverba: la soluzione è Comizio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una riunione politica' è 'Comizio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMIZIO

Curiosità e Significato...

Perché la soluzione è Comizio? Un comizio è un incontro pubblico e aperto organizzato da politici o partiti per parlare alle persone, condividere idee e convincere gli elettori. È un momento di confronto diretto tra chi propone un progetto politico e la comunità, spesso con discorsi, slogan e bandiere. In sostanza, rappresenta un'occasione importante per ascoltare e partecipare alla vita democratica.

C Como

O Otranto

M Milano

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

