Un vento fresco di nord est nei cruciverba: la soluzione è Grecale

GRECALE

Perché la soluzione è Grecale? La Grecale è un vento fresco proveniente da nord-est, tipico del Mediterraneo, soprattutto in Italia e nelle isole come la Sicilia e le Baleari. Questo vento porta aria più fresca e secca, spesso associato a giornate chiare e ventilate, ideale per chi cerca sollievo dal caldo estivo. Conosciuto anche come uno dei principali venti di tramontana, la Grecale incarna la forza e la freschezza della natura mediterranea.

G Genova

R Roma

E Empoli

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

E S O N S R E I Mostra soluzione



