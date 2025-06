Un autorevole Lama nei cruciverba: la soluzione è Dalai

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un autorevole Lama' è 'Dalai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DALAI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Dalai? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Dalai.

Perché la soluzione è Dalai? Dalai è il titolo dato al leader spirituale del Buddhismo tibetano, come il Dalai Lama. Significa oceano in mongolo e rappresenta saggezza e compassione infinita. Questa parola evoca un’immagine di guida spirituale e equilibrio interiore, simbolo di pace e serenità per milioni di persone nel mondo. Un termine che incarna la saggezza millenaria delle tradizioni tibetane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il titolo d un autorevole LamaTitolo di un autorevole LamaIl Lama autorevole tibetanoLa lama della ghigliottinaIl Lama massima autorità del buddhismo tib

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un autorevole Lama", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

