Un angolo del tavolo nei cruciverba: la soluzione è Spigolo

SPIGOLO

Curiosità e Significato... La soluzione Spigolo di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Spigolo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Spigolo? Spigolo indica l'angolo vivo di un mobile o di una superficie, come il bordo di un tavolo. È il punto in cui due superfici si incontrano formando un angolo acuto. Spesso si usa anche in senso figurato per indicare un dettaglio preciso o un aspetto tagliente di qualcosa. Conoscere questa parola arricchisce il vocabolario e aiuta a descrivere meglio gli oggetti di uso quotidiano.

S Savona

P Padova

I Imola

G Genova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

