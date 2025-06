Un agile vedetta della Marina Militare nei cruciverba: la soluzione è Pattugliatore Veloce

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Un agile vedetta della Marina Militare' è 'Pattugliatore Veloce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATTUGLIATORE VELOCE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Pattugliatore Veloce più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pattugliatore Veloce.

Perché la soluzione è Pattugliatore Veloce? Un pattugliatore veloce è una nave militare agile e potente, progettata per operazioni rapide e di sorveglianza. La sua velocità e manovrabilità la rendono ideale per controllare le acque, proteggere i confini e svolgere missioni di pattuglia in modo efficace. È una vedetta moderna, sempre pronta a intervenire con rapidità e precisione.

Hai trovato la definizione "Un agile vedetta della Marina Militare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

U Udine

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

V Venezia

E Empoli

L Livorno

O Otranto

C Como

E Empoli

T T O I A B A T Mostra soluzione



