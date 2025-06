Le umane sono il personale d una società nei cruciverba: la soluzione è Risorse

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le umane sono il personale d una società' è 'Risorse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RISORSE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Risorse? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Risorse.

Perché la soluzione è Risorse? Le risorse sono tutte le cose e le persone che un’azienda utilizza per raggiungere i propri obiettivi. Sono il capitale umano, materiale e finanziario che permette a una società di crescere, innovare e competere sul mercato. In breve, rappresentano gli strumenti fondamentali per il successo e lo sviluppo di ogni organizzazione. Ogni impresa deve saper valorizzare al meglio le proprie risorse per prosperare.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le umane sono il personale d una società", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

S Savona

O Otranto

R Roma

S Savona

E Empoli

I O T I R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RITIRO" RITIRO

