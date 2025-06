Trasferire una salma nei cruciverba: la soluzione è Traslare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Trasferire una salma' è 'Traslare'.

TRASLARE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Traslare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Traslare.

Perché la soluzione è Traslare? Traslare significa spostare o spostarsi con qualcosa, spesso riferito a persone, oggetti o corpi. È usato sia in ambito medico, come nel trasferimento di una salma, sia in contesti più pratici, come cambiare casa o trasportare merci. La parola indica un movimento da un luogo a un altro, con l’obiettivo di portare qualcosa o qualcuno in una nuova posizione.

Cadavere salma
Trasferire le immagini sulla carta
Trasferire un assegno
Trasferire merci
Dispositivo atto a trasferire energia termica da un fluido ad un altro

Hai trovato la definizione "Trasferire una salma" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

